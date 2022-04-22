Глава Сбера сообщил об уникальной системе подготовки в «Школе 21» Сургута

«Школа 21» — один из наших самых успешных проектов, который за три года с момента своего создания уже доказал свою эффективность. Она дает новые рабочие места, что очень важно для всей страны. Работодатели весьма довольны уровнем подготовленности и работоспособности наших выпускников, — рассказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. — В «Школе 21» используется эксклюзивная методика преподавания: у нас учатся не только молодые ребята — ученики последних классов школы, но и люди возрастные».