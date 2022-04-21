Пасечникам Башкирии со следующего года начнут возмещать 50% затрат на покупку пчел

Напомним, в прошлом году власти уже компенсировали потери пчеловодов, но не их затраты. Тогда, в мае 2021 года пасечников по неизвестным причинам не поставили в известность о том, что территория будет обрабатываться от насекомых, а именно от непарных шелкопрядов. Обработка без предупреждения уничтожила не только вредителя-шелкопряда, но и множество пчелосемей. 17 миллионов рублей ушло тогда у властей Башкирии на возмещение ущерба.