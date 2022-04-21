Абрамченко: РЭО подготовит детальный план вовлечения вторичных ресурсов в оборот

Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала, что Минстрой и Минпромторг завершили подготовку отраслевых программ проекта «Экономика замкнутого цикла». По ее словам, теперь Минсельхоз должен выполнить свою часть работы. Говоря о задачах проекта, Абрамченко отметила, что сегодня огромные объемы вторсырья от строительства и сельского хозяйства можно вовлечь обратно в экономику.