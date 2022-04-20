Власти Уфы обозначили список мест, где можно торговать бабушкам

Напомним, что на прошлой неделе глава Башкирии запретил «гонять» бабушек, которые торгуют на улице, вместо этого Хабиров велел покупать у них продукцию. Кроме того, поручил создать для садоводов, которые самостоятельно реализуют свой урожай на улицах, подобающие условия.