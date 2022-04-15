Глава Башкирии запретил «гонять» бабушек, торгующих на улице, а велел покупать у них

Тогда Ялалов говорил о нестационарной торговле и уточнял, что с ней в городе борются, но именно для пенсионеров, которые реализуют на улицах собственный урожай нужно делать исключения и не штрафовать их, а бороться необходимо с незаконной торговлей продуктами индустриального производства