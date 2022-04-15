Глава Башкирии запретил «гонять» бабушек, торгующих на улице, а велел покупать у них

Первый форум садоводов, который проходит в Уфе сегодня 15 апреля и продолжится завтра уже принес важные новости. Так глава Башкирии запретил принимать какие-либо меры для пожилых людей, которые на улице реализуют свой урожай.
Мало того Радий Хабиров велел создать для садоводов, которые пытаются самостоятельно продавать свой урожай на улицах, подобающие условия. Но по словам Хабирова нужно не только обустроить для этих целей торговые месте, но и покупать их товары, тем самым оказывая им поддержку в «наше непростое время».
Напомним, что Радий Хабиров не первый выступил с такой директивой. Так нынешний сенатор от Башкирии Ирек Ялалов в далеком 2017 году, будучи еще мэром Уфы делал буквально аналогичное заявление.
Не надо гонять бабушек и дедушек, которые торгуют своей садоводческой продукцией.Ирек Ялалов 2017
Тогда Ялалов говорил о нестационарной торговле и уточнял, что с ней в городе борются, но именно для пенсионеров, которые реализуют на улицах собственный урожай нужно делать исключения и не штрафовать их, а бороться необходимо с незаконной торговлей продуктами индустриального производства