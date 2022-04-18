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В Башкирии на трассе М-5 насмерть сбили сотрудника ДПС

18 апреля 04:59
Фото: МВД по РБ
ДТП со смертельным исходом случилось в Иглинском районе неподалеку от села Балтика, сообщили в МВД по региону.

Авария произошла в воскресенье, 17 апреля, около 22:30 на 1507 км федеральной трассы М-5 «Урал». Инспектор отдельного батальона ДПС — старший лейтенант полиции Рафис Хайритдинов нес службу на этом участке.

Известно, что наезд на сотрудника полиции совершил водитель Chevrolet Niva. 32-летний инспектор получил при этом тяжелые травмы, его доставили в больницу. Однако несмотря на оказанную медицинскую помощь полицейский скончался.

По факту инцидента проводится проверка, на место аварии выезжала следственно-оперативная группа и руководство Госавтоинспекции по региону. Причины и обстоятельства происшествия выясняются. Руководство и сотрудники МВД по Башкирии выразили соболезнования родным погибшего инспектора.

#Новости#Наталья Балыкова#Происшествия
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