Минобороны РФ отметило заслуги на Украине выпускника кадетского класса из Башкирии

В сообществах в социальных сетях Белорецка многие жители узнали Вадима Гаврикова и поделились радостью о том, что пост посвящен мужественному поступку военнослужащего, а не приурочен к каким-либо печальным событиям. В комментариях отметились те, кто вместе в Гавриковым посещал детский сад, учился в одной школе и был связан каким-либо образом со старшим лейтенантом Гавриковым. нашлось в комментариях место и благодарностям родителям Гаврикова за достойное воспитание сына. Пожелание множества комментаторов было единым — чтобы он, как и другие военнослужащие вернулся домой живым и здоровым.