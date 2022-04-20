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Минобороны РФ отметило заслуги на Украине выпускника кадетского класса из Башкирии

20 апреля 15:57
Фото: Министерство обороны РФ
Танковая рота под руководством старшего лейтенанта Вадима Гаврикова освободила населенный пункт, информировало Минобороны 18 апреля.

Старший лейтенант Вадим Гавриков, который окончил кадетский класс школы No20 в башкирском городе Белорецк, 18 апреля был отмечен Министерством обороны Российской Федерации за мужество, проявленное им в ходе военной спецоперации на Украине. Сообщается, что танковая рота под командованием Гаврикова освободила населенный пункт, какой именно населенный пункт в ведомстве не уточнили.

Действия старшего лейтенанта в министерстве обороны РФ назвали мужественными и героическими, а также высоко оценили высокую подготовку, как самого Гаврикова, так и его подчиненных в составе танковой роты.

В сообществах в социальных сетях Белорецка многие жители узнали Вадима Гаврикова и поделились радостью о том, что пост посвящен мужественному поступку военнослужащего, а не приурочен к каким-либо печальным событиям. В комментариях отметились те, кто вместе в Гавриковым посещал детский сад, учился в одной школе и был связан каким-либо образом со старшим лейтенантом Гавриковым. нашлось в комментариях место и благодарностям родителям Гаврикова за достойное воспитание сына. Пожелание множества комментаторов было единым — чтобы он, как и другие военнослужащие вернулся домой живым и здоровым.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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