Минобороны РФ отметило заслуги на Украине выпускника кадетского класса из Башкирии

Старший лейтенант Вадим Гавриков, который окончил кадетский класс школы No20 в башкирском городе Белорецк, 18 апреля был отмечен Министерством обороны Российской Федерации за мужество, проявленное им в ходе военной спецоперации на Украине. Сообщается, что танковая рота под командованием Гаврикова освободила населенный пункт, какой именно населенный пункт в ведомстве не уточнили.
Действия старшего лейтенанта в министерстве обороны РФ назвали мужественными и героическими, а также высоко оценили высокую подготовку, как самого Гаврикова, так и его подчиненных в составе танковой роты.
В сообществах в социальных сетях Белорецка многие жители узнали Вадима Гаврикова и поделились радостью о том, что пост посвящен мужественному поступку военнослужащего, а не приурочен к каким-либо печальным событиям. В комментариях отметились те, кто вместе в Гавриковым посещал детский сад, учился в одной школе и был связан каким-либо образом со старшим лейтенантом Гавриковым. нашлось в комментариях место и благодарностям родителям Гаврикова за достойное воспитание сына. Пожелание множества комментаторов было единым — чтобы он, как и другие военнослужащие вернулся домой живым и здоровым.