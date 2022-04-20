Чиновников мэрии Уфы будут судить за 60 так и непостроенных школ и детских садов

Надзорное ведомство ведомство выявило нарушения закона, которые допустили чиновники мэрии Уфы в ходе реализации адресной программы развития уже застроенных территорий. Конкретно говоря речь идет о том, что мэрия не требовала с застройщиков возводить школы, детсады, а также не влияла на скорость расселения аварийного и ветхого жилья, в то время как договоры на данные виды работ с застройщиками были заключены.