Власти обнародовали график пасхальных богослужений в 19 храмах Уфы

Жебровский сделал акцент и на том, что в храмах будут строго соблюдаться противоэпидемиологические меры, которые в прошлую пятницу для религиозных объектов и смягчили. Если ранее в храме, мечети или же синагоге можно было находиться не более чем 100 верующим, то после смягчения ограничений разрешенное количество увеличилось в 5 раз, до 500.