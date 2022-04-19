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Власти обнародовали график пасхальных богослужений в 19 храмах Уфы

19 апреля 07:41
Фото: 1MI
Для удобства граждан в день Светлой Пасхи пройдут три богослужения с 23 по 24 апреля, заявили на оперативке в мэрии 19 апреля.

На оперативке в мэрии зам главы администрации уфы Владимир Жебровский рассказал о подготовке к, пожалуй, самому главному празднику православных христиан — празднику Светлой Пасхи, которая в нынешнем году приходится на 24 апреля.

Жебровский сообщил, что «для удобства граждан» праздничные богослужения в храмах Уфы пройдут трижды.

Фото: мэрия Уфы

Первая вечерняя служба перед наступлением Пасхи состоится в храмах в субботу, 23 апреля в 23:00.Первая утренняя служба начнется 24 апреля в 7:00.Вторая утренняя служба состоится 24 апреля в 9:00.

Жебровский сделал акцент и на том, что в храмах будут строго соблюдаться противоэпидемиологические меры, которые в прошлую пятницу для религиозных объектов и смягчили. Если ранее в храме, мечети или же синагоге можно было находиться не более чем 100 верующим, то после смягчения ограничений разрешенное количество увеличилось в 5 раз, до 500.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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