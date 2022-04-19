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Верховный суд отменил пенсионерке из Уфы штраф в 10 тысяч рублей за плакат «Не убий»

19 апреля 11:53
Фото: 1MI
Женщина вышла на пикет с портретом своего деда погибшего в ВОВ и плакатом с надписью «Не убий» 27 февраля, за что была оштрафована Кировским райсудом, однако ВС штраф отменил, сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии 19 апреля.

Постановление о назначении пенсионерке из Уфы Ольге Бурдыгиной штрафа в размере 10 000 рублей 9 марта нынешнего года вынес Кировский районный суд Уфы. В объединенной пресс-службе судов Башкирии отметили, что на тот момент новой административной статьи о дискредитации Вооруженных Сил РФ еще не существовало, и штраф женщине был назначен за нарушение предусмотренное частью 5 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях.

В итоге Верховный Суд Башкирии отменил назначенный Бурдыгиной штраф по причине отсутствия состава правонарушения, которое ранее Кировский райсуд узрел в выходе женщины на одиночный пикет с портретом её деда, который она снабдила подписью о том, что её дедушка погиб под Москвой в 1941 году, а также плакатом с библейской заповедью «Не убий».

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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