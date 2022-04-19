Верховный суд отменил пенсионерке из Уфы штраф в 10 тысяч рублей за плакат «Не убий»

В итоге Верховный Суд Башкирии отменил назначенный Бурдыгиной штраф по причине отсутствия состава правонарушения, которое ранее Кировский райсуд узрел в выходе женщины на одиночный пикет с портретом её деда, который она снабдила подписью о том, что её дедушка погиб под Москвой в 1941 году, а также плакатом с библейской заповедью «Не убий».