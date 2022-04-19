В Башкирии зафиксирован первый природный пожар

Напомним, что за период пожароопасного сезона 2021 года было зафиксировано 480 лесных пожаров, тогда как в 2020 году данный показатель составлял 172. Также, значительно увеличилась и общая площадь очагов, если в 2020 года она составляла 5 699 га, то в прошлом году — 15 959 га.