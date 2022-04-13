Прокуратура Башкирии объявила предостережение Минлесхозу из-за лесных пожаров

Напомним, что первые природные возгорания на площади 19 га Госкомитет РБ по ЧС фиксировал еще в апреле, а уже в середине мая Башкирию окутал смог, задымление наблюдалось в северо-восточной части Белорецкого района и Белорецке. После чего в июне прокуратура РБ нашла нарушения в центре тушения лесных пожаров — 71 единица техники центра была полностью изношена, от Минлесхоза требовалось уже тогда устранить нарушения.