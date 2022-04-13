Прокуратура Башкирии объявила предостережение Минлесхозу из-за лесных пожаров

Прокуратура Башкирии объявила предостережение Минлесхозу из-за лесных пожаров
Прокуратура Башкирии объявила предостережение Минлесхозу из-за лесных пожаров
Вчера, 11:45ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Министру Лесного хозяйства Башкирии выдано предостережение из-за отсутствия у ведомства необходимого количества оборудования для борьбы с лесными пожарами, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

Стало известно, что министру лесного хозяйства Башкирии Марату Шарафутдинову выдано предостережение из-за лесных пожаров. Как уточняет пресс-служба прокуратуры данная мера реагирования мотивирована отсутствием у ведомства необходимого количества оборудования для эффективной борьбы с лесными пожарами. Кроме того, прокуратура отметила и высокий износ лесопатрульной техники.

Так, по данным прокуратуры, в пожароопасный сезон 2021 года было зафиксировано 480 лесных пожаров на общей площади 15 959 га. Между тем, в 2020 году данные показатели были значительно ниже — 172 природных пожара на площади 5 699 га.

Напомним, что первые природные возгорания на площади 19 га Госкомитет РБ по ЧС фиксировал еще в апреле, а уже в середине мая Башкирию окутал смог, задымление наблюдалось в северо-восточной части Белорецкого района и Белорецке. После чего в июне прокуратура РБ нашла нарушения в центре тушения лесных пожаров — 71 единица техники центра была полностью изношена, от Минлесхоза требовалось уже тогда устранить нарушения.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы