Мэра Салавата высмеяли за чистые кроссовки и белые перчатки после субботника

Салаватская группа в соцсетях опубликовала фотографию местного градоначальника Игоря Миронова, снабдив фото подписью, которая гласит, что мэр вышел на субботник. Привели в сообществе и цитаты самого мэра о том, что порядок начинается с каждого из нас, призывом присоединиться к субботнику 23 апреля и благодарностью тем, кто также выходит на очистку улиц.