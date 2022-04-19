Денег нет, а вы сушитесь: как первый ливень в Уфе показал новому мэру старые проблемы

Кроме Уфы последствия ливней наблюдались и в других городах, но особенно впечатлил Нефтекамск, где у горожан против их воли и желания образовалась собственная Венеция во дворе. Всему виной отсутствие ливневок. В 2017 году тогда еще мэр Уфы, а ныне сенатор от Башкирии Ирек Ялалов заявлял, что на строительство ливневок по всей Уфе нужно 20 млрд рублей. Сегодня, по его словам, лишь 9% дорожной сети оснащены ливневками. Как новый мэр Уфы Ратмир Мавлиев будет решать эту важную для города проблему - покажет время.