Власти Башкирии раскрыли, как поддержат бизнес и туризм в условиях санкций

Так, премьер-министр Башкирии отметил, что на поддержку малого бизнеса предусмотрено 14 мероприятий на сумму более 1 миллиарда рублей. На промышленный сектор было выделено свыше 3 миллиардов. Кроме того, были предусмотрена и преференции для туристической отрасли на сумму 830 миллионов.