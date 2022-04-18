Сенатор от Башкирии Лилия Гумерова за год увеличила доход в 1,7 раза

Отметим, что в собственности у Лилии Гумеровой все также квартира в 70,6 квадратных метра, к тому же, в пользовании у чиновницы находятся две квартиры площадью 130,2 и 126,7 квадратных метра. Что касается транспорта, то на супруга Лилии Гумеровой записан автомобиль Volkswagen Touareg.