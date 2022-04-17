В Башкирии за сутки поступило три сообщения о подтоплении

За минувшие сутки в Башкирии было зафиксировано три обращения о затоплениях. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по ЧС.
Отмечается, что с момента начала периода весеннего паводка зафиксировано было 361 обращение. Также в ведомстве сообщают, что после начала половодья в республике было зафиксировано девять случаев затопления в пяти муниципальных образованиях. Затопленными оказались 45 домов, 97 придомовых территорий, семь участков дорог.
Напомним, ранее Mkset публиковал памятку, что должно быть в «тревожном чемоданчике» на случай подтопления. О том, какие предметы первой необходимости должны в него войти рассказали в управлении граждансокй защиты.
Также ранее сообщалось, что в Уфе талыми водами затопило одну из улиц в микрорайоне Кузнецовский затон. На место подтопления были направлены спасатели, а также была установлена помпа для того, чтобы откачать воду.