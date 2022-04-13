В Уфе зафиксирован первый случай подтопления из-за половодья

Стало известно о первом случае подтопления из-за разлива реки в Уфе, а именно в Демском районе. Как уточняет пресс-служба Управления гражданской защиты, произошел перелив грунтовой дороги у садовых товариществ «Козарез» и «Альбатрос».
На данный момент глубина затопления составляет 30 сантиметров, а протяженность — 60. К слову, садовых товариществах на постоянной основе проживают 10 человек, детей среди которых нет.
В Управлении гражданской защиты отмечают, что с местными жителями была проведена профилактическая работа, также у них имеется запас продуктов питания, воды и плавсредства.
Напомним, что ранее в ведомстве в связи с потеплением рекомендовали жителям прибрежных домов проверить исправность плавательных средств, перенести вещи с нижних этажей на верхние, перегнать домашних скот на возвышенную местность, создать запас воды и провианта, а также подходить "тревожных чемоданчик", в содержимое которого необходимо включить: документы и ценные вещи, упакованные в герметичные пакеты, комплект одежды и обуви в соответствии с сезоном, аптечку, фонарик, средства личной гигиены, продуктовый паёк на сутки.