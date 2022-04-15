В Уфе тендер на строительство улицы Рыленко за 1,1 миллиарда рублей был отменен

К слову, строительство улицы Генерала Рыленко — этап создания Южный ворот Уфы. Так, в условиях тендера указывалось, что подрядчик должен был разработать документацию, подготовить саму территорию для строительства, а после возвести дорогу и путепровод при этом обустроить ливневую канализацию, наружное электроснабжение, освещение и светофоры.