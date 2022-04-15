mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе талые воды подтопили дворы частных домов в микрорайоне Максимовка

15 апреля 05:50
Фото: пресс-служба УГЗ Уфы
Подтопление уже ликвидировано в одном из домов, в другом работы еще ведутся, сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы 15 апреля.

Подтопления придомовых территорий частных домов в микрорайоне Максимовка в Уфе произошли на территории двух придомовых участков частных домов. Из-за того, что весенние ручьи стеклись во двор жилого дома по улице Мечникова, да так мощно, что специалисты Управления гражданской защиты с 13 апреля откачивали воду и по итогу откачали 800 кубометров талых вод. Подтопление в данном доме уже ликвидировано.

Фото: УГЗ Уфы

В другом доме по улице Днестровской работы еще продолжаются, утром 15 апреля на участке было установлено оборудование для того, чтобы избавить двор от талых вод. В УГЗ уточняют, что вода не зашла в дом.

В УГЗ также назвали и причины по которым чаще всего топит придомовые территории. Среди причин то. что владельцы домов своевременно не разобрались со скопившимся на участке снегом, то есть не вывезли его с участков., а также активное таяние снега в полях.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48