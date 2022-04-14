Жившей на кухне у соседа многодетной маме из Башкирии власти нашли не жилье, а работу

Коллеги рассказали историю многодетной мамы из Уфы Файрузы Хайбуллиной, которая после исчезновения отца её третьего ребенка на заработках оказалась в тяжелом положении. Старшую дочь Файрузы пришлось временно отправить к родителям. Еще с двумя детьми и зарплатой в 15 тысяч рублей женщина оказалась на кухне у соседа в Кушнаренково, который согласился ее приютить. Оказалось, что у Файрузы есть и свой дом, правда жить там нельзя - в сенях не постелены доски, нужны двери и окна - ремонт оценивается в 150 тысяч рублей.