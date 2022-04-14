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Тимур Хакимов: «ТПП РБ организует обучение по работе с сервисами импортозамещения»

14 апреля 05:24
Фото: ТПП РБ
В частности, эксперты покажут, как зарегистрироваться и получить доступ к товарам, приобрести аналоги санкционной продукции.

В Торгово-промышленной палате РБ прошла встреча президента ТПП РБ Тимура Хакимова и председателя Госкомитета РБ по предпринимательству Нияза Фазылова с руководителем направления по коммерческим закупкам ЭТП «Газпромбанка» Александром Гавриловым.

Стороны рассмотрели возможности автоматизации закупочных процессов предприятий региона в сервисе импортозамещения. Представители «Газпромбанка» рассказали о совместном проекте с Минпромторгом России по запуску сервиса импортозамещения. В нем зарегистрировалось более 700 тысяч производителей и поставщиков. Более трех миллионов прайсов уже загружено. Ежедневно совершается порядка тысячи сделок.

Стороны договорились на базе ТПП РБ провести встречи с бизнесом, чтобы научить предприятия пользоваться данной площадкой. В частности, эксперты покажут, как зарегистрироваться и получить доступ к товарам, приобрести аналоги санкционной продукции.

Фото: ТПП РБ

Тимур Хакимов рассказал о региональном сервисе по импортозамещению и импортоснабжению, который совместно с Правительством РБ запущен на базе Единой торговой площадки ТПП (https://etpp.ru/). Здесь аккумулируется информация по запросам предприятий-производителей. Она оказалась очень актуальной для ЭТП «Газпромбанка».

— Если на федеральной площадке аккумулировано и сведено то, что производится на предприятиях России, то у нас в базу вошла информация об изделиях и продукции, которые необходимы нашим предприятиям, что стало санкционным и проблемным для заказа. Конечно же, есть графа для производителей, что позволяет специальной программе автоматически стыковать предприятия по кодам ОКПД2, ТНВЭД и наименованию изделия. Предприятия могут заполнить электронную заявку на необходимый товар с указанием всех технических характеристик, и программа сама предложит возможного поставщика или производителя. Для предприятий Башкортостана эта услуга совершенно бесплатна. Большой интерес проявили Палаты других регионов и предприятия, где такие же запросы в промышленности и сельском хозяйстве, — рассказал Тимур Хакимов.

Председатель Госкомитета РБ по предпринимательству Нияз Фазылов сообщил, как проблема импортозамещения решается в регионе. Анализируя представленные электронные площадки, глава Госкомитета отметил, что для предпринимателей нужна одна точка входа, удобный интерфейс. Стороны договорились продумать варианты возможной интеграции сервисов и организовать обучение для предприятий Башкортостана работе на современным площадках по импортозамещению.

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