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Сбер обнулил комиссию за зачисление зарплаты

14 апреля 13:10
В целях поддержки бизнеса Сбер запустил специальную акцию по зачислению заработной платы без комиссии.

В целях поддержки бизнеса Сбер запустил специальную акцию по зачислению заработной платы без комиссии. Акция действует до конца года для корпоративных клиентов, которые заключат с банком зарплатный договор до 31 июля 2022 года.

Екатерина Гарцева, директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка:

«Зарплатные проекты Сбера позволяют предприятиям зачислять своим сотрудникам деньги практически мгновенно, в том числе в выходные и праздники, причём получить банковские карты сотрудники могут прямо на рабочем месте — приезжать в банк для этого не нужно. Предусмотрены также выгодные условия по другим банковским продуктам и круглосуточная консультационная поддержка работодателя. По условиям акции выплачивать заработную плату можно абсолютно бесплатно. Так что сейчас лучшее время для того, чтобы подключить зарплатный проект».

Чтобы принять участие в акции, необходимо до 31 июля 2022 года оставить заявку в личном кабинете СберБизнес. Регистрация осуществляется мгновенно. Льготные условия будут действовать со следующего дня после подачи заявки и до 31 декабря 2022 года. Азамат Салихов, управляющий Башкирским отделением Сбербанка: «Зарплатный проект Сбера дает преимущества не только работодателю, но и сотрудникам. Например, если вы получаете заплату на карту нашего банка, то у вас будут специальные условия на ипотеку и прочие кредиты, скида 20% на страховку финансов. Кроме того, будет доступна подписка СберПрайм на 3 месяца за 1 рубль, а это дает целый ряд дополнительных бонусов — доступ к кинотеатру ОККО, к музыкальному сервису СберЗвук, бесплатные гигабайты на СберДиске и многое другое». Более подробную информацию об акции можно узнать на сайте Сбера www.sberbank.ru

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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