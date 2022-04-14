Первое уголовное дело из-за фейка о Вооруженных силах России возбуждено в Башкирии

Напомним, в Башкирии с начала спецоперации было возбуждено немало административных дел по новой административной статье о дискредитации вооруженных сил Российской федерации, по большей части протоколы составлялись на граждан, которые выходили на одиночные пикеты с плакатами. Также не так давно по этой же статье был задержан молодой человек. который расклеивал листовки. Штраф за дискредитацию ВС РФ в среднем составляет 30 000 рублей. Во всяком случае чаще всего в Башкирии получали именно такое наказание.