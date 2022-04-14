Дали жару: как БашРТС и УИС испытывают теплосети в аномально теплую погоду в апреле

Тем временем уфимцы и жители других городов Башкирии жалуются на батареи, от которых пышет жаром. По словам горожан, окна в их квартирах не закрываются, и казалось бы, что жар костей не ломит, но кто же «оплатит банкет»? Ведь у большей части населения сумма в платежке напрямую зависит от потребленного тепла, а в «аномально теплом апреле» включать батареи на их максимум наверняка чревато кругленькими цифрами в строчке «отопление» в квитанциях.