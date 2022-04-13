Журналисты выяснили, что продают в самом дорогом магазине Уфы

Он находится на -1 уровне торгового центра премиум-класса «Галерея АRT». Об этом информирует «КП-Уфа».
Фрукты в торговую точку завозят из Таиланда. Например, манго здесь продают по цене 330 рублей за 100 граммов, папайю — по 2406 рублей за кило, киви стоят от 341 до 2400 рублей, мандарины — 905 рублей, а арбуз — 2100 рублей за килограмм.
Кило яблок в «Глобусе» можно купить за 880 рублей, груш (обычный «Конференц») — за 695 рублей. На томатах (Азербайджан) висит ценник 682 рубля за килограмм, на медовых томатах (Узбекистан) — 1020 рублей. Огурцы отпускают по цене от 383 до 930 рублей за кило.
В «Глобусе» лосось уже порционно нарезан и упакован. Продают его по цене от 245 до 310 рублей за 100 граммов. За одну устрицу покупателю придется заплатить от 285 до 800 рублей. Икра белужья уходит за 87 500 рублей за 250-граммовую баночку.
Российский хамон в «Глобусе» стоит как импортный — 799 рублей за 100 граммов. Мраморные стейки покупатели берут по цене от 165 до 890 рублей за 100 граммов, а на филе-миньон висит ценник 4200 рублей за 380 грамм. За курицу придется выложить от 530 до 840 рублей (кило). Перепелки стоят от 195 до 240 рублей за 100 грамм.
Нерафинированное тыквенное и рафинированное виноградное масла в «Глобусе» реализуют по 750 рублей за 250 грамм, крем-соус из черного и белого трюфеля по 1050 и 1590 рублей за 80 граммов соответственно. За маленькую баночку консервированных маслин и артишоков придется отдать 780 рублей, а за 60 граммовую шоколадку — 1000 рублей.