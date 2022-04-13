«Я был пьян, мне очень стыдно»: напавший на ребенка в Сибае мужчина объяснил ситуацию

Сегодня по решению Сибайского суда мужчина был заключен под стражу на два месяца. Мужчина настаивал на домашнем аресте, однако следователи выступили с ходатайством, запросив для него полноценное заключение. Причиной тому следователи называют то, что мужчина совершил преступление средней тяжести в отношении несовершеннолетнего, а также асоциальный образ жизни мужчины.