В Башкирии мужчину, напавшего на ребенка, заключили под стражу

В Сибае 31-летнего мужчину, который ранее жестко избил ребенка на детской площадке заключат под стражу на два месяца. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов республики.
Ходатайство о заключении мужчины под стражу рассмотрел городской суд Сибая. Причиной для подачи ходатайства со стороны следствия называют тот факт, что мужчина может попытаться скрыться от сотрудников правоохранительных органов ввиду своего асоциального образа жизни. Также отмечается, что мужчина получил обвинения в совершении преступления средней тяжести против малолетнего.
Напомним, шокирующие кадры, снятые местными жителями на детской площадке в городе Сибай, появились в сети 12 апреля. На кадрах видеосъемки видно, как мужчина, набросившись на 9-летнего мальчика, повалил его на асфальт, а далее стал наносить удары по голове и другим частям тела.
Мужчину быстро удалось найти. Им оказался 31-летний местный житель, который, по словам родителей, имеет определённые проблемы со здоровьем в связи с чем его стараются не выпускать на улицу.
Также ранее сообщалось, что он уже успел стать жертвой самосуда со стороны местных жителей. Отмечается, что в лицо мужчине брызнули из газового баллончика.