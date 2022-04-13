В Башкирии простились с погибшим на Украине военнослужащим Данисом Рыбаковым

Глава региона посмертно наградил погибшего в ходе специальной военной операции на Украине орденом имени генерала Шаймуратова. В минувшем марте Рыбакову исполнилось 23 года. Также пообещал оказать поддержку семье погибшего в ходе СВО Рыбыкова и глава Туймазинского района Айдар Суфиянов. Он заявил, что с семьей будут рядом и помогут.