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В Башкирии простились с погибшим на Украине военнослужащим Данисом Рыбаковым

13 апреля 03:41
Фото: vk.com Айдар Суфиянов
В церемонии прощания участвовал глава Башкирии Радий Хабиров, он посмертно наградил ефрейтора орденом генерала Шаймуратова 12 апреля.

Вчера, 12 апреля в Туймазинском районе республики прошла траурная церемония прощания с военнослужащим по контракту Данисом Рыбаковым, который служил в звании ефрейтора. Церемонию посетил глава Башкирии Радий Хабиров, который твердо пообещал семье погибшего заботиться о них.

Глава региона посмертно наградил погибшего в ходе специальной военной операции на Украине орденом имени генерала Шаймуратова. В минувшем марте Рыбакову исполнилось 23 года. Также пообещал оказать поддержку семье погибшего в ходе СВО Рыбыкова и глава Туймазинского района Айдар Суфиянов. Он заявил, что с семьей будут рядом и помогут.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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