В Башкирии мужчину, напавшего на ребенка, заключили под стражу

Ходатайство о заключении мужчины под стражу рассмотрел городской суд Сибая. Причиной для подачи ходатайства со стороны следствия называют тот факт, что мужчина может попытаться скрыться от сотрудников правоохранительных органов ввиду своего асоциального образа жизни. Также отмечается, что мужчина получил обвинения в совершении преступления средней тяжести против малолетнего.