Ставки по кредитам наличными в банке «Открытие» снижены до 11,9%

Максимальная сумма — пять миллионов рублей, период кредитования — до пяти лет, пишет сайт newsnn.ru. Заемщику, оформляющему кредит в банке «Открытие», предоставляется бесплатная дебетовая карта с кешбэком до двух процентов на все покупки. Здесь предусмотрены повышенная ставка на остаток на счете, возможность совершать переводы на карты других банков без комиссий и ряд других преимуществ.
Из комментариев лидера трайба «Необеспеченное кредитование» банка «Открытие» Михаила Чамрова следует, что предоставление клиентам самых выгодных условий по кредитным продуктам при любых обстоятельствах — один из приоритетов банковской структуры.
«Снижение ключевой ставки ЦБ позволило нам существенно снизить ставки по кредитам наличными, чтобы сделать их максимально доступными для заемщиков, — заявил Чамров. — Новая минимальная ставка, от 11,9 процента годовых, уже фактически приближает стоимость кредита к той, что была в феврале 2022 года».
Следует отметить, что кредит наличными в «Открытии» неоднократно признавали одним из лучших на отечественном финансовом рынке по совокупности неценовых и ценовых условий в рейтингах маркетплейса Выберу.ру.
Обратиться с заявкой на получение кредита в банке «Открытие» можно в любом из офисов и в онлайн-формате. Решение принимают в течение трех минут. Ознакомиться с деталями и всеми условиями получения займа можно на официальном сайте банка.