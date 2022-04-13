Ставки по кредитам наличными в банке «Открытие» снижены до 11,9%

Максимальная сумма — пять миллионов рублей, период кредитования — до пяти лет, пишет сайт newsnn.ru. Заемщику, оформляющему кредит в банке «Открытие», предоставляется бесплатная дебетовая карта с кешбэком до двух процентов на все покупки. Здесь предусмотрены повышенная ставка на остаток на счете, возможность совершать переводы на карты других банков без комиссий и ряд других преимуществ.