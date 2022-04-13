На активистку Дарью Кучеренко в Уфе составили третий протокол за дискредитацию ВС РФ

На активистку и журналистку из Уфы Дарью Кучеренко вновь составили административный протокол по новой статье о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Это уже третий протокол на нее с начала военной спецоперации. На этот раз девушка за один день дважды побывала в отделении полиции № 7 в Уфе. Изначально ее задержали и доставили в отдел из центра города, где Кучеренко с плакатом стояла в одиночном пикете. В отделе с девушки взяли объяснение, но протокол на нее не составили, а отпустили.