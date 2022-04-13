Количество преступлений против детей в Башкирии за 10 лет выросло на 622 случая

В Башкирии в 2021 году на 2% снизилось количество преступлений против детей. По сравнению с показателем 2020 года в 2021 году преступлений против детей стало меньше менее чем на сотню. Если в 2020 году было зафиксировано 2868 таких правонарушений, тогда как в 2021 году их количество снизилось до 2787 криминальных посягательств. На 81 факт меньше чем в 2020 году. 10 лет назад в 2011 году этот показатель составлял 2165.