Хабиров ответил на критику архитекторов по Евразийской библиотеке за 4 млрд для Уфы

О реакции со стороны властей на открытое письмо в пресс-службе сообщают, что в ходе диалога между главой региона и известными башкирскими архитекторами было принято решение о создании специального архитектурно-консультационного совета. Отмечается при этом, что Радий Хабиров выразил признательность за все предложения, которые способствуют улучшению архитектурного облика столицы региона.
Напомним, ранее ряд архитекторов выступили с жесткой критикой проекта Евразийской библиотеки, строительство которой близ Белого Дома республики анонсировал Радий Хабиров. По их словам, архитектурное сооружение своим видом будет конфликтовать с городским ландшафтом, а сама концепция проекта напоминает «гигантскую юрту на плоской подставке». Подробнее о претензиях можно прочитать здесь.
О планах правительства по созданию в столице региона Евразийской библиотеки стало известно в марте этого года. Концепт будущей библиотеки в ходе форума «Арт-Курултай» представил лично глава региона. Стоимость проекта оценивается в четыре миллиарда рублей.