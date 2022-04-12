143 архитектора раскритиковали проект Евразийской библиотеки в Уфе за 4 млрд рублей

Архитекторы настаивают на отказе от ранее обнародованного проекта библиотеки и проведении конкурса с привлечением экспертов. Открытое письмо за подписью 143 архитекторов было опубликовано на сайте Archi.com

В Башкирии 143 архитектора выступили против проекта Евразийской библиотеки стоимостью 4 миллиарда рублей. Открытое письмо за подписью 143 экспертов было опубликовано на сайте Archi.ru. Архитекторы в своем обращении настаивают на том, чтобы глава региона Радий Хабиров отказался от ранее представленной концепции проекта, которую многие пользователи сети уже успели сравнить с башкирским национальным головным убором. По мнению же архитекторов, здание и вовсе напоминает собой «гигантскую юрту на плоской подставке». Речь в обращении идёт как о внешнем облике амбициозного проекта, так и о процедуре его утверждения в столице республики. В частности, его авторы обращают внимание на тот факт, что архитектурные проекты сродни Евразийской библиотеке, всегда представляют собой результат консенсуса, достигаемого в ходе широкого обсуждения, а также с учетом авторитетного мнения жюри и ведущих архитекторов страны. Внешний облик библиотеки, по мнению архитекторов, серьезно конфликтует с другими объектами городского пейзажа, будучи выполненным «в официозной и эклектичной стилистике 90-х годов со среднеазиатскими мотивами, не характерной и чуждой для нашего региона». В обращении также подчеркивается, что территория, на которой планируется строительство библиотеки, представляет собой территорию особого контроля градостроительной деятельности. Особенность их заключается в ряде высоких требований, предъявляемых к качеству проектирования и реализации на конкурсной основе. В свою очередь, республиканский «Союз архитекторов» заявил о своей готовности оказать республиканским властям «всю необходимую поддержку в этой сложной ситуации». Напомним, о строительстве в столице республики Евразийской библиотеки стало известно в марте 2022 года. Проект, стоимостью 4 миллиарда рублей, а рамках форума Арт-Курултай представил глава региона. Внешний вид библиотеки, призванный имитировать экстерьер башкирской юрты, в ходе данной презентации был обозначен, как «оригинальное архитектурное решение».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter