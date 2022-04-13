Башкирия стала лидером по числу самоубийств среди детей в ПФО

Стоит отметить, что несмотря на это печальное лидерство количество оконченных самоубийств среди суицидов снизился по сравнению с показателями 2019 года, но существенно возрос по сравнению с 2020 годом. В 2019 году он составил 30 случаев, а в 2020 году — 22.