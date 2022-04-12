В Уфе из-за роста уровня реки Белой подтопило 12 домов и 7 участков дорог

Сегодня, 12 апреля, на оперативном совещании в уфимской мэрии начальник Управления гражданской защиты сообщил, что только за прошлую неделю уровень реки Белая поднялся на 2,6 метра.
Кроме того, уровень реки Дема вырос на 95 сантиметра, а уровень реки Уфа за аналогичный период, по словам чиновника, уменьшился на 40 сантиметров.
Так, было отмечено, что во избежание подтопления участков продолжается вывоз снега с соответствующих территорий. Всего, по данным на 10 апреля, власти вывезли 45 тысяч кубометров снега, также было откачано 11 тысяч кубометров талых вод. Между тем, затопления 12 объектов частного сектора и 7 участков дорог на прошлой недели избежать не удалось.
Отметим, что, по данным Башгидрометцентра, за последние сутки уровень реки Белой в Уфе поднялся на полметра и на 26 сантиметров — реки Уфа и Дема.