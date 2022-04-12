mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе из-за роста уровня реки Белой подтопило 12 домов и 7 участков дорог

12 апреля 12:12
Фото: 1MI
За прошлую неделю в Уфе уровень реки Белая поднялся на 2,6 метра, также растет уровень реки Дема, сообщает начальник Управления гражданской защиты Рафаэль Ахметов.

Сегодня, 12 апреля, на оперативном совещании в уфимской мэрии начальник Управления гражданской защиты сообщил, что только за прошлую неделю уровень реки Белая поднялся на 2,6 метра.

Кроме того, уровень реки Дема вырос на 95 сантиметра, а уровень реки Уфа за аналогичный период, по словам чиновника, уменьшился на 40 сантиметров.

Так, было отмечено, что во избежание подтопления участков продолжается вывоз снега с соответствующих территорий. Всего, по данным на 10 апреля, власти вывезли 45 тысяч кубометров снега, также было откачано 11 тысяч кубометров талых вод. Между тем, затопления 12 объектов частного сектора и 7 участков дорог на прошлой недели избежать не удалось.

Отметим, что, по данным Башгидрометцентра, за последние сутки уровень реки Белой в Уфе поднялся на полметра и на 26 сантиметров — реки Уфа и Дема.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48