В Уфе из-за роста уровня реки Белой подтопило 12 домов и 7 участков дорог

Так, было отмечено, что во избежание подтопления участков продолжается вывоз снега с соответствующих территорий. Всего, по данным на 10 апреля, власти вывезли 45 тысяч кубометров снега, также было откачано 11 тысяч кубометров талых вод. Между тем, затопления 12 объектов частного сектора и 7 участков дорог на прошлой недели избежать не удалось.