В Башкирии уже семь человек покусали клещи, но Уфу обработают от клещей лишь к 8 мая

Есть информация о клещах и конкретно для жителей и гостей Уфы. Так сегодня, 12 апреля главный врач Республиканского центра дезинфекции Павел Мочалкин рассказал изданию Башинформ о том, что в случае, если погода будет подходящей, а именно когда сойдет снег и в случае, если не будет затяжных дождей, то от клещей Уфу обработают от клещей до 8 мая, а от грызунов. которые разносят геморрагическую лихорадку.