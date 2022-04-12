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«Не надо ждать моего приезда»: мэр Уфы устроил разнос за отсутствие улицы в Глумилино

12 апреля 07:06
Фото: Ольга Лузина / 1MI
Мэр города отчитал начальника управления по строительству и ремонту дорог Константина Паппе за ненадлежащее состояние улицы в уфимском микрорайоне Глумилино в ходе оперативного совещания 12 апреля

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев раскритиковал Паппе за то, как сейчас выглядит район Глумилино. Свои замечания сити-менеджер высказал в ходе оперативного совещания 11 апреля.

По словам Мавлиева, эта территория на данный момент «не радует» — несколько застройщиков не могут договориться, и в результате дорога к домам остается бесхозной. При этом сити-менеджер сделал замечание главе района, отметив, что на подобные сигналы нужно реагировать и лучше работать на опережение.

«Что касается реконструкции улицы, Константин Павлович, не надо ждать моего приезда, куда подрядчик смотрел? За день сделали настилы, чтобы люди ходили. Отрабатывайте на опережение», — резюмировал Мавлиев.

#Новости#Азамат Нухов#Город
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