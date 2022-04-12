«Не надо ждать моего приезда»: мэр Уфы устроил разнос за отсутствие улицы в Глумилино

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев раскритиковал Паппе за то, как сейчас выглядит район Глумилино. Свои замечания сити-менеджер высказал в ходе оперативного совещания 11 апреля.
По словам Мавлиева, эта территория на данный момент «не радует» — несколько застройщиков не могут договориться, и в результате дорога к домам остается бесхозной. При этом сити-менеджер сделал замечание главе района, отметив, что на подобные сигналы нужно реагировать и лучше работать на опережение.
«Что касается реконструкции улицы, Константин Павлович, не надо ждать моего приезда, куда подрядчик смотрел? За день сделали настилы, чтобы люди ходили. Отрабатывайте на опережение», — резюмировал Мавлиев.