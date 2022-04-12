«Башинформсвязь» перешла под бренд «Ростелекома»

Компания «Башинформсвязь», крупнейший телекоммуникационный оператор Республики Башкортостан, присоединилась к бренду «Ростелекома».
«Ростелеком» предлагает пользователям различные современные технологии для комфортной жизни и эффективного бизнеса. В экосистеме услуг для частных клиентов кроме скоростного домашнего интернета и телефонии представлены развлекательный видеосервис Wink, образовательная платформа для школьников и их родителей «Лицей», сервисы для умного дома. Любителям гейминга провайдер предлагает специальный тариф «Игровой» и доступ к облачным играм. Поклонникам электронных и аудиокниг компания открывает обширную цифровую библиотеку из нескольких сотен тысяч изданий.
Корпоративным клиентам «Ростелеком» предлагает набор базовых услуг — скоростной интернет и Wi-Fi, телевидение, телефонию, виртуальную АТС с возможностью аналитики, аудио- и видео-конференц-связь. Облачные сервисы провайдера помогают в решении различных бизнес-задач: видеонаблюдение обеспечивает контроль помещений и территорий, «Умные экраны» позволяют одновременно транслировать контент на множество видеопанелей, запускать рекламные акции и оценивать их эффективность. «Ростелеком» обеспечивает комплексную защиту каналов связи, цифровых систем и веб-ресурсов предприятий и организаций.
В приоритетах «Ростелекома» — качество и надежность на всех этапах взаимодействия с частными клиентами и корпоративными заказчиками. Компания ежегодно инвестирует в развитие инфраструктуры связи. Только в прошлом году оператор увеличил объемы волоконно-оптических сетей в Башкортостане, построив свыше 3 000 км новых линий связи более чем в 1 280 крупных и малых населенных пунктах. Доступ к скоростному интернету и цифровым сервисам получили свыше 80 000 семей и около 1 200 социальных учреждений и предприятий республики.
— Мы уверены, что после присоединения «Башинформсвязи» к федеральному бренду жители республики оценят новое качество услуг и сервиса. В широкой линейке тарифов и цифровых продуктов «Ростелекома» каждый клиент найдет для себя подходящее решение. Для действующих абонентов компании переход пройдет незаметно: им не придется перезаключать договор, цены на подключенные сервисы останутся прежними, «Личный кабинет» сохранит все привычные настройки, — прокомментировал генеральный директор ПАО «Башинформсвязь», группа компаний «Ростелеком» Сергей Нищев.
«Башинформсвязь» сменила прежнюю символику на фирменный стиль «Ростелекома» и выступает в регионе его полноправным представителем, сохранив при этом свой юридический статус и наименование.
Подготовка к ребрендингу началась в прошлом году с масштабной модернизации технической инфраструктуры. Оператор последовательно обновил телекоммуникационное оборудование в Уфе и других городах республики, нарастил емкость и пропускную способность каналов связи, установил дополнительную защиту сетей от кибератак и несанкционированного доступа.
Для улучшения качества клиентского сервиса «Башинформсвязь» перенастроила системы технической поддержки, усилила команду опытными специалистами в области информационных технологий, продаж, клиентского опыта, маркетинга и управления персоналом для эффективной работы по ключевым направлениям.
Напомним, ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка, охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.