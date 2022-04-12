«Башинформсвязь» перешла под бренд «Ростелекома»

В приоритетах «Ростелекома» — качество и надежность на всех этапах взаимодействия с частными клиентами и корпоративными заказчиками. Компания ежегодно инвестирует в развитие инфраструктуры связи. Только в прошлом году оператор увеличил объемы волоконно-оптических сетей в Башкортостане, построив свыше 3 000 км новых линий связи более чем в 1 280 крупных и малых населенных пунктах. Доступ к скоростному интернету и цифровым сервисам получили свыше 80 000 семей и около 1 200 социальных учреждений и предприятий республики.