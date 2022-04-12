Банк «Траст» выставил на продажу права требования к группе «Руспетро»

За 2021 год выручка «Руспетро» достигла 3,5 миллиарда рублей, EBITDA — 1,2 миллиарда рублей. Основной актив группы «Руспетро», ОАО «Инга», является владельцем лицензий на добычу нефти и газа на Поттымско-Ингинском и Восточно-Ингинском участках в Ханты-Мансийском округе (ХМАО). В «Руспетро» также входит АО «Транс Ойл» с лицензией на Пальяновский участок в ХМАО. Общие запасы, извлекаемые компанией, составляют 127 миллионов тонн нефти и 23 миллиарда кубометров газа. В прошлом году добыто 118 тысяч тонн нефти.