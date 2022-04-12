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Банк «Траст» выставил на продажу права требования к группе «Руспетро»

12 апреля 12:16
Фото: piqsels.com
На открытом аукционе банк непрофильных активов «Траст» продает права требования к нефтяной группе «Руспетро». В Российском аукционном доме состоятся торги. Начальная цена — 8,9 миллиарда рублей.

Заявки будут приниматься до десятого июня включительно. 16 июня состоится аукцион.

За 2021 год выручка «Руспетро» достигла 3,5 миллиарда рублей, EBITDA — 1,2 миллиарда рублей. Основной актив группы «Руспетро», ОАО «Инга», является владельцем лицензий на добычу нефти и газа на Поттымско-Ингинском и Восточно-Ингинском участках в Ханты-Мансийском округе (ХМАО). В «Руспетро» также входит АО «Транс Ойл» с лицензией на Пальяновский участок в ХМАО. Общие запасы, извлекаемые компанией, составляют 127 миллионов тонн нефти и 23 миллиарда кубометров газа. В прошлом году добыто 118 тысяч тонн нефти.

Банк непрофильных активов“Траст» — российский финансовый институт, который основан в 2018 году на базе Национального банка «Траст» (ПАО) путем консолидации непрофильных активов санируемых финансовых организаций. Банк занимается эффективным управлением активами для их оздоровления, повышения рыночной цены и продажи по максимальной стоимости.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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