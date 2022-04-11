Минеева: Сейчас самое важное — сохранить уровень доходов занятых в сфере МСП

Так, столичным правительством было принято решение создать долгосрочную программу поставок подвижного состава. Срок действия программы — до 2026 года. Эта мера поддержки будет являться гарантом стабильной работы для поставщиков запчастей и машиностроителей. Вместе с тем в Москве увеличили ежегодное авансирование поставок и ускорили их оплату по факту передачи товаров. При этом были актуализированы закупочные цены и продлены сроки поставки продукции по существующим контрактам.