Минеева: Сейчас самое важное — сохранить уровень доходов занятых в сфере МСП

По мнению уполномоченного по защите прав предпринимателей Москвы, сфера общепита, малый бизнес, торговля и транспорт являются отраслями, которые создают качественную рабочую среду. Также эти индустрии формируют десятки тысяч рабочих мест. Именно поэтому им уделяется особое внимание, информирует Vostokmedia.com.
«Часть принятых мер поддержки входит в список инициатив, которые мы продвигали, например, разрешение не демонтировать летние веранды по окончании сезона. Следующий пакет коснется рынка труда. Сейчас самое важное — не только сохранить рабочие места, но и уровень доходов занятых в сфере МСП», — обратила внимание Татьяна Минеева.
Городские власти для противодействия санкциям разработали масштабный план для регулирования экономических процессов. «Он охватил все социальной сферы и отрасли экономики», — рассказал мэр Москвы.
«Уже несколько недель подряд в рамках этого плана власти столицы вводят меры поддержки строительства, здравоохранения, развития информационных технологий, оказывают помощь населению», — отметил Сергей Собянин.
По словам главы российской столицы, на минувшей неделе основное внимание было направлено на сферу общественного питания, малые предприятия, транспорт и торговлю.
Так, столичным правительством было принято решение создать долгосрочную программу поставок подвижного состава. Срок действия программы — до 2026 года. Эта мера поддержки будет являться гарантом стабильной работы для поставщиков запчастей и машиностроителей. Вместе с тем в Москве увеличили ежегодное авансирование поставок и ускорили их оплату по факту передачи товаров. При этом были актуализированы закупочные цены и продлены сроки поставки продукции по существующим контрактам.
В сфере общественного питания также были внесены изменения. В частности, собственникам кафе позволили оставить летние веранды по окончании сезона, для объектов нестационарной торговли власти отменили индексацию платежей по ставкам текущего года, а также были продлены контракты на торговлю в таких объектах без проведения аукционов.
Меры господдержки также получили малые и средние предприятия. Отныне компании, которые размещаются на первых нежилых этажах жилых домов, могут не согласовывать с Москомархитектурой перепланировку помещений. Также до 31 декабря текущего года введен мораторий на назначение административных штрафов при согласовании перепланировок, выполненных ранее.
Мэр столицы РФ в своем блоге рассказал о мерах поддержки рынка труда и других отраслей экономики города, которые планируется запустить на следующей неделе.
До этого Сергей Собянин объявил, что город не планирует уменьшать объемы строительства. По его словам, в планах мэрии — продолжить масштабные программы развития бывших промышленных зон, реновации, комплексного освоения территорий ТиНАО.