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Мэр Уфы Ратмир Мавлиев собрался со следующей недели ездить на работу на велосипеде

11 апреля 16:18
Фото: 1MI
О планах добираться из дома на работу на самом экологичном и даже полезном для здоровья транспорте мэр рассказал в интервью ВГТРК 11 апреля.

Как выяснилось, Ратмир Мавлиев большой любитель велосипедного спорта. Интересно, что его предшественник на посту мэра Сергей Греков также любит велоспорт и на посту мэра даже провел велопрогулку с блогером-урбанистом Ильей Варламовым, однако на работу на велосипеде не ездил.

А вот нынешний мэр Уфы Ратмир Мавлиев в интервью Вестям рассказал о своем намерении уже со следующей недели ездить на службу на велосипеде.

Мавлиев объяснил, что ездить на велосипеде будет с удовольствием, тем более что у мэра не так много времени, а езда на велосипеде для Мавлиева это возможность подумать о стратегических вещах, время когда можно задуматься более глубоко, тем более что никто в этот момент его не отвлекает.

Мэр обронил в интервью интересную фразу о том, что смотреть веломаршруты в Уфе не приходится. И сразу ограничил свой маршрут путем от дома до работы. А вот Mkset прошлой весной изучил веломаршруты не в теории, а на практике. Сделано это было буквально сразу после того, как прежний мэр Сергей Греков прокатился по башкирской столице на велосипедах с Ильей Варламовым.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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