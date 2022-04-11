Мэр Уфы Ратмир Мавлиев собрался со следующей недели ездить на работу на велосипеде

Мавлиев объяснил, что ездить на велосипеде будет с удовольствием, тем более что у мэра не так много времени, а езда на велосипеде для Мавлиева это возможность подумать о стратегических вещах, время когда можно задуматься более глубоко, тем более что никто в этот момент его не отвлекает.