Криминалист назвал способы предотвращения убийств среди заключенных

Posted 11 апреля 2022,, 13:41
Published 11 апреля 2022,, 13:41
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает NEWS.ru, ранее в саратовской ИК-4 в ходе массовых беспорядков был зарезан в грудь и шею 35-летний заключенный. Игнатов заявил, что после этого инцидента в учреждении могут полностью сменить руководство и контингент.
Криминалист отметил, что подобные акции заключенных не случаются сами по себе. Зачастую у них есть организатор — местный авторитет, который решает свои вопросы с администрацией или конкурентами из других кланов.
По его мнению, чтобы пресекать подобные ситуации руководство колонии должно получать «упреждающую информацию о готовящихся акциях, раскидывать авторитетов по другим колониям, лишать их поддержки со стороны заключенных».