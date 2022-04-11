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Posted 11 апреля 2022,, 13:41

Published 11 апреля 2022,, 13:41

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Криминалист назвал способы предотвращения убийств среди заключенных

11 апреля 2022, 13:41
Бывший оперативник, криминалист Михаил Игнатов рассказал о том, как можно избежать убийств среди заключенных.

Как сообщает NEWS.ru, ранее в саратовской ИК-4 в ходе массовых беспорядков был зарезан в грудь и шею 35-летний заключенный. Игнатов заявил, что после этого инцидента в учреждении могут полностью сменить руководство и контингент.

Криминалист отметил, что подобные акции заключенных не случаются сами по себе. Зачастую у них есть организатор — местный авторитет, который решает свои вопросы с администрацией или конкурентами из других кланов.

По его мнению, чтобы пресекать подобные ситуации руководство колонии должно получать «упреждающую информацию о готовящихся акциях, раскидывать авторитетов по другим колониям, лишать их поддержки со стороны заключенных».

#Общество#Новости#Юлия Кононенко
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