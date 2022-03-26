РЭО запустил строительство комплекса по переработке полимеров «ЭкоЛайн-Вторпласт»

«Для построения экономики замкнутого цикла в России необходимо поддерживать проекты, направленные на развитие отрасли обращения с ТКО. В прошлом году РЭО вложил средства в пять проектов в трех регионах на сумму 6,167 миллиарда рублей. Из них на 2 миллиарда рублей Российский экологический оператор выкупил зеленые облигации предприятия „ЭкоЛайн-Вторпласт“. Деньги вложены в постройку крупнейшего в России комплекса по переработке полимеров. Зеленые облигации — это удобный инструмент инвестирования, который позволяет направлять деньги на финансирование проектов с учетом экологических, социальных и управленческих, так называемых ESG-факторов», — пояснил глава РЭО.