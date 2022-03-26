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РЭО запустил строительство комплекса по переработке полимеров «ЭкоЛайн-Вторпласт»

26 марта 00:52
Фото: pixabay.com
Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев совместно с председателем совета директоров группы «ЭкоЛайн» Евгением Михайловым объявили о начале строительства комплекса по переработке полимеров «ЭкоЛайн-Вторпласт».

Ориентировочная мощность предприятия составит 60 тысяч тонн в год. РЭО направил на финансирование завода более 2 миллиардов рублей собственных средств, пишет 360tv.ru.

«Для построения экономики замкнутого цикла в России необходимо поддерживать проекты, направленные на развитие отрасли обращения с ТКО. В прошлом году РЭО вложил средства в пять проектов в трех регионах на сумму 6,167 миллиарда рублей. Из них на 2 миллиарда рублей Российский экологический оператор выкупил зеленые облигации предприятия „ЭкоЛайн-Вторпласт“. Деньги вложены в постройку крупнейшего в России комплекса по переработке полимеров. Зеленые облигации — это удобный инструмент инвестирования, который позволяет направлять деньги на финансирование проектов с учетом экологических, социальных и управленческих, так называемых ESG-факторов», — пояснил глава РЭО.

Инвестиционные вложения в проект составят 7,2 млрд рублей. Это как собственные средства компании, так и заемные, из которых 2 млрд предоставит соинвестор — ППК «Российский экологический оператор» — через выкуп первых в отрасли зеленых облигаций. Партнер проекта — ПАО Банк «ФК Открытие».

На церемонии, посвященной началу строительства завода, присутствовали вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин и генеральный директор ООО «ЭкоЛайн-Вторпласт» Александр Свидовский. Запуск объекта в эксплуатацию намечен на второй квартал 2023 года.

Наряду с традиционными полимерами — ПЭТ, ПНД, ПП, свыше половины мощностей будет ориентировано на переработку неликвидной, так называемой полигонной пленки. Использование одноразовых пакетов при покупке продуктов и товаров, рост торговли через интернет, а также привычка выносить мусор в пакетах привели к тому, что только на КПО «Восток» образуется до 300 тонн сложноперерабатываемых пакетов. В стране имеется существенный дефицит мощностей для их переработки, а нерегламентированный состав материалов лишь усугубляет проблему.

На объекте будет перерабатываться большинство видов пластика. Также в состав комплекса войдет производство пластиковых мусорных контейнеров с применением вторичной гранулы. Мощность завода — 120 тысяч контейнеров в год.

#Новости#Марина Колодкина#Экономика
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