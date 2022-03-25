РЭО: Баки для раздельного сбора отходов установили на Байкале

По словам гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, в прошлом году Иркутская область получила из федеральной казны 17,6 миллиона рублей по субсидии в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». На эти деньги власти региона купили 963 контейнера для раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Из них 142 контейнера приобрели муниципальные образования в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Речь идет об Ольхонском районе, Байкальском муниципальном образовании и Слюдянском городском поселении. Об этом пишет 360tv.ru.