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РЭО: Баки для раздельного сбора отходов установили на Байкале

25 марта 01:08
Фото: https://reo.ru/
Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев сообщил о начале установки в центральной экологической зоне озера Байкал 142 контейнеров для раздельного сбора отходов (РСО). В целом по субсидии в Иркутской области приобрели 963 бака для РСО.

По словам гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, в прошлом году Иркутская область получила из федеральной казны 17,6 миллиона рублей по субсидии в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». На эти деньги власти региона купили 963 контейнера для раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Из них 142 контейнера приобрели муниципальные образования в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Речь идет об Ольхонском районе, Байкальском муниципальном образовании и Слюдянском городском поселении. Об этом пишет 360tv.ru.

Глава РЭО напомнил, что озеро Байкал входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. К нему нужно относиться с особой бережностью.

На Байкальской природной территории работу по обращению с твердыми коммунальными отходами ведут региональные операторы: ООО «РТ-НЭО Иркутск» (Иркутская область) и ООО «ЭкоАльянс» (Бурятия). Они занимаются обновлением контейнерных групп и в случае необходимости увеличивают кратность вывоза ТКО для сохранения чистоты на контейнерных площадках. Экологические организации тоже участвуют во внедрении РСО на Байкале.

Заместитель генерального директора ППК «РЭО» по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов сообщил, что в Байкальске в рамках пилотного проекта «Установка модульных площадок под РСО» уже поставили 21 контейнерную площадку. На каждой разместили три контейнера под стекло, пластик, бумагу и два — под смешанные отходы. Кроме того, была закуплена специальная техника для вывоза раздельно собранного мусора.

На острове Ольхон в Прибайкальском национальном парке появилась контейнерная площадка для раздельного сбора мусора. На ней разместили четыре контейнера под металл, пластик, стекло, бумагу и два — под смешанные отходы. Проект удалось воплотить в жизнь за счет усилий «Заповедного Прибайкалья». Поддержку инициативе оказали фонд «Озеро Байкал» и бренд Henkel ProNature, пояснил Карелов.

Площадь центральной экологической зоны Байкальской природной территории составляет порядка 90 000 квадратных километров. Она располагается на территории Иркутской области и Бурятии.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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