В Башкирии посчитали, как дорожал сахар за последние 10 лет

Posted 22 марта 2022,, 10:43
Published 22 марта 2022,, 10:43
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает «КП-Уфа», сегодня один килограмм сахара в регионе стоит 81 рубль. Для объективного подсчета цен журналисты взяли данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.
Выяснилось, что в 2012–2014 годах цены на сахар варьировались от 27 до 30 рублей. В 2015 году ценники выросли до 54,5 рубля, однако к концу года цена упала до 47,87 руб.
В следующем году самая высокая цена на сахар пришлась на август, когда продукт подорожал почти до 54 рублей. В 2017 году стоимость до 44,37. Интересно, что зимой 2018 года сахар подешевел до 31,25 руб, а через шесть месяцев снова подорожал на семь рублей.
В феврале 2020 года цена на сахар достигла рекордного минимума — 26,72 руб. Осенью того же года стоимость продукта выросла до 47,94.
В прошлом году повышение происходило в апреле — до 48,18, и в декабре — до 52,4 руб.
В 2022 году сахар в регионе продолжил дорожать и, пока еще не попавшие в федеральную статистику, данные говорят о том, что с января по первую половину марта продукт подорожал с 53,2 до 65,17 руб.