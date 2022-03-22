В Башкирии посчитали, как дорожал сахар за последние 10 лет

В следующем году самая высокая цена на сахар пришлась на август, когда продукт подорожал почти до 54 рублей. В 2017 году стоимость до 44,37. Интересно, что зимой 2018 года сахар подешевел до 31,25 руб, а через шесть месяцев снова подорожал на семь рублей.