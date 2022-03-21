В РФ не исключают проблемы с поставками молока

Posted 21 марта 2022,, 12:24
Published 21 марта 2022,, 12:24
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
У многих поставщиков просто возникли трудности с ингредиентами, в первую очередь, фруктовых наполнителей, и компонентами упаковки.
В интервью изданию NEWS.ru Даниленко рассказал, что в данный момент также стоит вопрос о перенастройке мощностей, работы и корректировке ассортимента. Для производителей молока актуальна тема кормовых добавок, зарубежной генетики, а потому очень активно осуществляется перенастройка с точки зрения поставок.
Эксперт подчеркнул: из-за факторов, не зависящих от производителя, которые появляются чуть ли не каждый день, никто не сделает никаких прогнозов. Даниленко подчеркнул, сейчас ведется активное взаимодействие с правительством и Минсельхозом, прикладывается максимум усилий для снижения административных барьеров, упрощения режима импорта, ведется работа по всему миру с точки зрения поиска аналогов, альтернативных поставщиков, а главное, новых возможностей логистики.
Даниленко заверил, что ассортимент будет довольно большим: он может сузиться на какое-то время. Не исключены изменения во внешней упаковке. Но потом появятся новые решения с точки зрения молочной продукции. При этом основные молочные продукты однозначно останутся, как и ассортимент молочной продукции. В любом случае, на полках молоко будет, заверил эксперт.