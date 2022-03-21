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Posted 21 марта 2022,, 12:24

Published 21 марта 2022,, 12:24

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В РФ не исключают проблемы с поставками молока

21 марта 2022, 12:24
По словам президента агропродовольственного фонда «СВОЁ» Андрея Даниленко, в России не будет значительного дефицита молока. Однако, как отметил эксперт, сейчас есть существенная проблема с логистикой и поставками.

У многих поставщиков просто возникли трудности с ингредиентами, в первую очередь, фруктовых наполнителей, и компонентами упаковки.

В интервью изданию NEWS.ru Даниленко рассказал, что в данный момент также стоит вопрос о перенастройке мощностей, работы и корректировке ассортимента. Для производителей молока актуальна тема кормовых добавок, зарубежной генетики, а потому очень активно осуществляется перенастройка с точки зрения поставок.

Эксперт подчеркнул: из-за факторов, не зависящих от производителя, которые появляются чуть ли не каждый день, никто не сделает никаких прогнозов. Даниленко подчеркнул, сейчас ведется активное взаимодействие с правительством и Минсельхозом, прикладывается максимум усилий для снижения административных барьеров, упрощения режима импорта, ведется работа по всему миру с точки зрения поиска аналогов, альтернативных поставщиков, а главное, новых возможностей логистики.

Даниленко заверил, что ассортимент будет довольно большим: он может сузиться на какое-то время. Не исключены изменения во внешней упаковке. Но потом появятся новые решения с точки зрения молочной продукции. При этом основные молочные продукты однозначно останутся, как и ассортимент молочной продукции. В любом случае, на полках молоко будет, заверил эксперт.

#Общество#Новости#Юлия Кононенко
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