В РФ не исключают проблемы с поставками молока

Даниленко заверил, что ассортимент будет довольно большим: он может сузиться на какое-то время. Не исключены изменения во внешней упаковке. Но потом появятся новые решения с точки зрения молочной продукции. При этом основные молочные продукты однозначно останутся, как и ассортимент молочной продукции. В любом случае, на полках молоко будет, заверил эксперт.