mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 марта 2022,, 13:28

Published 16 марта 2022,, 13:28

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Вирусолог прокомментировал разницу штаммов «омикрон-стелс» и «омикрон»

16 марта 2022, 13:28
Вирусолог, профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что «стелс-омикрон» по заражаемости не страшнее обычного «омикрона».

По словам профессора, за 2 года пандемии положение существенно изменилось, в том числе в плане опасности новых штаммов коронавируса, пишет NEWS.ru.

Ученый выразил надежду на то, что уже к лету показатели заболеваемости достигнут умеренных значений, при этом он уверен, что вакцинация сохранится.

Напомним, «стелс-омикрон» впервые был выявлен в январе текущего года в Швеции. Сейчас этот штамм широко распространился по Дании и частично по России.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко подчеркнул, что перенесенный «омикрон» не может быть гарантией незаражения «стелс-омикроном». А темпы, с какими новая мутация расходится, позволяют предположить, что данный штамм станет доминирующим.

#Общество#Новости#Юлия Кононенко
Подпишитесь
МЧС раскрыло подробности ДТП с поездом и скорой помощью
Сегодня, 17:09
Психолог прокомментировала просмотр порнографии водителем автобуса в Уфе
Сегодня, 13:23
Уфимец в трусах пытался избавиться от матери
Сегодня, 15:40
В Башкирии создали кавер Italo disco
Сегодня, 16:15
Минздрав Башкирии сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с поездом
Сегодня, 17:20
ЖК «Зорге. Премьер»: здоровье и комфорт в любое время года
15 февраля, 10:47