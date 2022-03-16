Вирусолог прокомментировал разницу штаммов «омикрон-стелс» и «омикрон»

Posted 16 марта 2022,, 13:28
Published 16 марта 2022,, 13:28
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По словам профессора, за 2 года пандемии положение существенно изменилось, в том числе в плане опасности новых штаммов коронавируса, пишет NEWS.ru.
Ученый выразил надежду на то, что уже к лету показатели заболеваемости достигнут умеренных значений, при этом он уверен, что вакцинация сохранится.
Напомним, «стелс-омикрон» впервые был выявлен в январе текущего года в Швеции. Сейчас этот штамм широко распространился по Дании и частично по России.
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко подчеркнул, что перенесенный «омикрон» не может быть гарантией незаражения «стелс-омикроном». А темпы, с какими новая мутация расходится, позволяют предположить, что данный штамм станет доминирующим.