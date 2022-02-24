mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Уфимцы сообщают о невозможности снять наличные в банкоматах города

24 февраля 09:49
Фото: 1MI
Кроме банкоматов, проблемы с выдачей наличных наблюдаются в кассах банков. Читатели Mkset также сообщают о растущих очередях в отделениях финансовых учреждений.

В редакцию Mkset начинают обращаться читатели заявляющие о невозможности снять наличные средства или получить всю запрашиваемую сумму целиков. О проблемах с выдачей наличных в отдельных банкоматах, сообщают клиенты Сбербанка, Альфа-Банка и Тинькофф.

— Выдал только 2 тысячи, хотя запрашивала в 20 раз больше. В кассе дали только 20 тысяч и больше сказали нет — только по предварительному заказу, — сообщает одна из читательниц Mkset.

Так же читатели сообщают о больших очередях в некоторых отделения банков.

Новость дополняется

Если вы столкнулись с подобной проблемой, напиши в Whats app редакции или через бота обратной связи в нашем телеграм-канале

#Новости#Тимур Алмаев#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48