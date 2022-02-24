Уфимцы сообщают о невозможности снять наличные в банкоматах города

В редакцию Mkset начинают обращаться читатели заявляющие о невозможности снять наличные средства или получить всю запрашиваемую сумму целиков. О проблемах с выдачей наличных в отдельных банкоматах, сообщают клиенты Сбербанка, Альфа-Банка и Тинькофф.
— Выдал только 2 тысячи, хотя запрашивала в 20 раз больше. В кассе дали только 20 тысяч и больше сказали нет — только по предварительному заказу, — сообщает одна из читательниц Mkset.
Так же читатели сообщают о больших очередях в некоторых отделения банков.
Новость дополняется
Если вы столкнулись с подобной проблемой, напиши в Whats app редакции или через бота обратной связи в нашем телеграм-канале